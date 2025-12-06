ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayanagara
ADVERTISEMENT

ವಿಜಯನಗರ: ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಗೇಟ್‌ಗೂ ಕತ್ತರಿ

ಅಧಿಕ ನೀರು ನದಿಗೆ ಹರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಶೀಘ್ರ
ಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:06 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:06 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ವೇಳೆ ನಾನೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆದು ಮುಂದಿನ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ
ಕವಿತಾ ಎಸ್‌.ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
vijayanagara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT