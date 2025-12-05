ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹೊಸಪೇಟೆ: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಪೂಜೆ– ಕವಚ ಕಳಚುವುದು, ಅನಗತ್ಯ ನಟ್ಟು, ಬೋಲ್ಡ್‌ ತೆರವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:33 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:33 IST
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶು‌ಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಜಲಾಶಯ ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು

ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶು‌ಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಜಲಾಶಯ ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು

