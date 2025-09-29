ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ವಿಜಯನಗರ | ಕ್ರೆಸ್ಟ್‌ಗೇಟ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬ

ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಅನುಮಾನ
ಸಿ.ಶಿವಾನಂದ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:13 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:13 IST
ಮಾಲವಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಸ್ಟ್‌ಗೇಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಯದಂತೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು
ಜಲಾಶಯದ ಕ್ರೆಸ್ಟ್‌ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ಅಹಮದಾಬಾದ್‍ನಿಂದ ಕ್ರೆಸ್ಟ್‌ಗೇಟ್‌ಗಳ ನವೀಕೃತ ರೋಲರ್ಸ್ ಬರುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ 2 ರೋಲರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆಯಾಗದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು
ಹುಲಿರಾಜ ಮಾಲವಿ ಜಲಾಶಯದ ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್
VIJAYANAGAR

