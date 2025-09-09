ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayanagara
ADVERTISEMENT

ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕವಿತಾ ಮನ್ನಿಕೇರಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:39 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ವಿಜಯನಗರ: ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಪಡೆಯದಿರುವ ಆರೋಪ; ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಬಂದ್‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಜಯನಗರ: ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಪಡೆಯದಿರುವ ಆರೋಪ; ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಬಂದ್‌
ವಿಜಯನಗರ: ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಪಡೆಯದಿರುವ ಆರೋಪ; ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಬಂದ್‌
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ವಿಜಯನಗರ | ‘ಜನನ– ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿಳಂಬ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹೊಣೆ’

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಜಯನಗರ | ‘ಜನನ– ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿಳಂಬ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹೊಣೆ’
ವಿಜಯನಗರ | ‘ಜನನ– ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿಳಂಬ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹೊಣೆ’
vijayanagaraDistrict commissionerDC

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT