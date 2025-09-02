ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ವಿಜಯನಗರ: ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಪಡೆಯದಿರುವ ಆರೋಪ; ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಬಂದ್‌

ಅಗತ್ಯದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಪಡೆಯದಿರುವ ಆರೋಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:16 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:16 IST
ನಗರದಲ್ಲಿವೆ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಶೌಚಾಲಯ, ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊರತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಜನರ ಜೀವ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಅಗತ್ಯದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು
ಎಂ.ಎಸ್‌.ದಿವಾಕರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
