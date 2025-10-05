ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವಿಜಯನಗರ | ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 69 ಸಾಧನೆ

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಂಚೂಣಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:00 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:00 IST
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗದ ಮಕರಬ್ಬಿ ಚಿಕ್ಕ ಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ನಂದಿಗಾವಿ ಬ್ಯಾಲಹುಣ್ಸಿ ಕೋಟಿಹಾಳ 63-ತಿಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯವರು ಸರಿಪಡಿಸುವರು.
–ಕವಿತಾ ಎಸ್. ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
VIJAYANAGAR

