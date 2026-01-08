ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
ವಿಜಯನಗರ: ಪೇಟೆಂಟ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ‘ಡಿಜಿಟೂರ್‌’

ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಆರಂಭ
ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 2:02 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 2:02 IST
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಸ್ಮಾರಕ ದರ್ಶನ | ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ 3 ಸಾವಿರ ಎಎಸ್‌ಐ ಸ್ಮಾರಕಗಳು | ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಗುರಿ
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಬರತೊಡಗಿವೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್‌ನಿಂದ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಕುರಿತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಹೇಳಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳು ಈ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಆನಂದ ಬಾಬು ‘ಡಿಜಿಟೂರ್‌’ ಆ್ಯಪ್‌ ನಿರ್ಮಾತೃ
vijayanagaraTechnologyPatentQR code

