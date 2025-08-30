ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ವಿಜಯನಗರ: ವಕ್ರತುಂಡನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಜನತೆ

ಮೂರನೇ ದಿನ ನೂರಾರು ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:21 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:21 IST
ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಗಣೇಶ ಚೌತಿಯ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿನಾಯಕ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಭವ್ಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಿತು

–‍‍ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಲವ ಕೆ.

