Homedistrictvijayanagara
ವಿಜಯನಗರ | ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ: ಇಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹಗಳ ಜಲಸಮಾಧಿ!

ಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:02 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:02 IST
ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನಿಂದ ನೀರು ಜಿನುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
–ಎ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಆಯುಕ್ತರು ನಗರಸಭೆ
vijayanagaraburial ground

