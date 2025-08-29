ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ | ‘ಬಂಗಾರ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಬಂಗಾರದ ಮೊತ್ತ ನೀಡಿ’

ಮನಗೂಳಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್‌ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ * ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:53 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:53 IST
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮನಗೂಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು ಗ್ರಾಹಕರು‌ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
Vijayapura

