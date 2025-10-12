ಭಾನುವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆ:ಲಾಭದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಹಾಲಿ ಬಣ ಬೆಂಬಲಿಸಿ–ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:44 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:44 IST
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ಷೇರುದಾರರು ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಗೆ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು
Vijayapura

