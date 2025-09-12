ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಡೋಣಿ ಸೇತುವೆ ಜಲಾವೃತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:25 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:25 IST
ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನುಗಳಿಂದ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದು ಕೆಸರಟ್ಟಿ ಬಿಂಜಲಭಾವಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಹಳ್ಳದಂತೆ ಗುರುವಾರ ಹರಿಯಿತು
Vijayapura

