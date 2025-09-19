ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಅನುಭವ: ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಜನತೆ

<p><strong>ಸಿಂದಗಿ</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಭೂಕಂಪದ ಅನುಭವ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆ.<br> ರಾತ್ರಿ 10.47 ರಿಂದ ಭೂಮಿ ಸಪ್ಪಳ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗಿನ ಐದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು, ಬಿಟ್ಟು ಆಗುತ್ತಲೆ ಇತ್ತು.</p>.<p>ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 4,5 ಬಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜನತೆ ಆತಂಕದಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡ ದೃಶ್ಯ ಬಂದಾಳ ರಸ್ತೆ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸೋಮಪೂರ ರಸ್ತೆ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾಲೊನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>