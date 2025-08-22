ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ವಿಜಯಪುರ | ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌, ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಆರಂಭ: ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಬಸನಗೌಡ

ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ.ಇ. ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಬಸನಗೌಡ ಎಂ.ಪಾಟೀಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:12 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:12 IST
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ.ಇ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಶೀಘ್ರ ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎಲ್‌ಡಿಇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರಂಭ
ಬಿಎಲ್‌ಡಿಇ ತನ್ನ 115 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುವ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಬಸನಗೌಡ ಎಂ.ಪಾಟೀಲಕುಲಾಧಿಪತಿಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ.ಇ. ಡೀಮ್ಡ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಜಯಪುರ
Vijayapura

