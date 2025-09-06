ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ವಿಜಯಪುರ | ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆ: ಖಾಸಗಿ ಲಾಬಿಗೆ ಮಣಿಯಿತೇ ಸರ್ಕಾರ?

ಬಸವರಾಜ ಸಂಪಳ್ಳಿ
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:54 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:54 IST
ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡುವೆ.
-ಅಶೋಕ ಮನಗೂಳಿ ಶಾಸಕ ಸಿಂದಗಿ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಏನೂ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರೂ ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಏನಿದೆ? ಜಿಲ್ಲಾ ಸಭೆ ಕರೆದಾಗ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. 
-ಸಿ.ಎಸ್‌.ನಾಡಗೌಡ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಖಾಸಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
- ರಾಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಶಾಸಕ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ
ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ  ಗಡಿಭಾಗವಾದ ಚಡಚಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇಡ. 
–ವಿಠಲ ಕಟಕಧೋಂಡ ಶಾಸಕ ನಾಗಠಾಣ
