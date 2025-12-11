ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು: ಲಪೂಟ ಯಾರು? - ಯತ್ನಾಳ ವಿರುದ್ಧ ಗಣಿಹಾರ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:19 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:19 IST
ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ನಾನು ಹಿಂದುಗಳ ಪರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಧರಣಿ ಕೂತವರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಕಾವಿಧಾರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೈತರು ಹಿಂದುಗಳಲ್ಲವೇ? 
–ಎಸ್‌.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ ಗಣಿಹಾರ, ಕೆಪಿಪಿಸಿ ವಕ್ತಾರ  
VijayapuraMedical collage

