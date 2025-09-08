ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ತರಾಟೆ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:09 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:09 IST
ಫೋಟೋ:7-ಎಂ.ಬಿ.ಎಲ್‌05-ಎ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬಿಎಲ್‌ಒ ಒಬ್ಬರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಫೋಟೋ:7-ಎಂ.ಬಿ.ಎಲ್‌05ಬಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳದ ಚುನಾವಣಾ ಶಾಖೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಡುವ ಟೇಬಲ್ ಬಳಿ ನಿಂತು ಬಿಎಲ್‌ಒ ಒಬ್ಬರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು.
Vijayapura

