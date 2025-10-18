ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ಪೊಲೀಸರ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಬಲಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:42 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:42 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
VijayapuraRowdy sheeter
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT