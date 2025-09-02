ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
vijayapura
ರೈತರು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಿ: ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ಸಲಹೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:35 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:35 IST
ವಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಲ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಡುವಳಿಗಾರರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶೇ 10ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವಿಜಯಪುರ
