ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಶರಣ ಬಳಗದ ತಿಂಗಳ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ: ಈರಣ್ಣ ಚ.ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ

ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಮಾರೋಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:34 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:34 IST
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಿರಕ್ತಮಠದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶರಣಬಳಗದ ಶರಣ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಜಾಗೃತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು.
padayatre

