<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪ್ರವಾಸಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಜಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-0 ಅಂತರದ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ಈ ಮೊದಲು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ 140 ರನ್ ಅಂತರದ ಜಯ ಗಳಿಸಿತ್ತು. </p><p><strong>ರಾಹುಲ್ ಅರ್ಧಶತಕ...</strong></p><p>ವಿಂಡೀಸ್ ಒಡ್ಡಿದ 121 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ಅಂತಿಮ ದಿನದಾಟದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು. 35.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿತು. </p><p>ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್, ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕ (58*) ಗಳಿಸಿದರು. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 39 ರನ್ಗಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದರು. </p><p>ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 8 ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 13 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟ್ ಆದರು. </p>. <p>ಯಶಸ್ವಿ (175) ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ (129*) ಶತಕದ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 518 ರನ್ ಪೇರಿಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. </p><p>ಬಳಿಕ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ (82ಕ್ಕೆ 5 ವಿಕೆಟ್) ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ವಿಂಡೀಸ್ 248 ರನ್ನಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 270 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿತ್ತಲ್ಲದೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಫಾಲೋ ಆನ್ ಹೇರಿತ್ತು. </p><p>ದ್ವಿತೀಯ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿದ್ದ ವಿಂಡೀಸ್ 390 ರನ್ ಪೇರಿಸಿತ್ತು. ಜಾನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ (115) ಹಾಗೂ ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ (103) ಅಮೋಘ ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. </p><p>ಭಾರತದ ಪರ ದ್ವಿತೀಯ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಹಾಗೂ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ತಲಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. </p>.IND vs WI 2nd Test | ಜಯದ ಸನಿಹ ಶುಭಮನ್ ಪಡೆ.ODI WC 2027 | 'ರೋಕೊ' ಭವಿಷ್ಯ ಫಾರ್ಮ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ: ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ.