ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಿಂದಗಿ | ರಸ್ತೆ ದುಃಸ್ಥಿತಿ: ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಕ್ರೋಶ

ಕೊಡಂಗಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:04 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:04 IST
Vijayapura

