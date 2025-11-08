ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಬ್ಬಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ದರಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ: ನಡಹಳ್ಳಿ

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್‌ಗೆ ಖಂಡನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:09 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:09 IST
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ ರೈತರು ಹೋರಾಟಗಾರರಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿದರು.

VijayapurasugarcaneSugarcane price

