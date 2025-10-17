ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವಿಜಯಪುರ | ಕನೇರಿ ಶ್ರೀಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸಂಚು ಆರೋಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:09 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:09 IST
ಕನೇರಿ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವ ಕಾವಿ ಪುಡಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಶಕ್ಕೆ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ನಿಂದ ಸುಪಾರಿ ಪಡೆದು ಖರೀದಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ
ಡಾ.ಜೆ.ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲ ಬಸವ ಚಿಂತಕ
Vijayapuraprotest

