ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ವಿಜಯಪುರ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಯುವಜನರಿಂದ ಜನಾಂದೋಲನ ರ‍್ಯಾಲಿ

ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದೆ ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನೇ ಬಲಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್
Vijayapura

