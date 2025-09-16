ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಯಾದಗಿರಿ | ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:15 IST
Last Updated : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:15 IST
ಕಳೆದ ಒಂದುವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ವಾರ್ಡ್‌  2 ಮತ್ತು 4ರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಇಲ್ಲದೆ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ನೀರಿಗೆ ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ದಿನಾಲು ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೊಡ ಹಿಡಿದು ಅಲೆಯುವುದು ಅವಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ
ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಎನ್.ವೈ ಲಂಡನಕರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ
waterwater problemRaichurRaichuru

