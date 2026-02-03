ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
PV Web Exclusive| ಉದ್ಯಾನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮರಗಳಿವೆ? ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳುವುದು ಏನು?

ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ, 2ನೇ ಹಂತ ಸದ್ಯವೇ ಆರಂಭ, ಮಾರ್ಚ್‌ಗೆ ವಿವರ ಲಭ್ಯ.
ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೇಗನೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
-ಎ.ಎನ್‌.ಯಲ್ಲಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ, ನಿವೃತ್ತ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ
