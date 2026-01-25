ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
PV Web Exclusive: ಬಿಡದಿ ಉಪನಗರವೂ... ರಾಜಧಾನಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯೂ...

ಪ್ರತಿರೋಧದ ದನಿ ನಡುವೆಯೂ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಯತ್ತ ಬಿಡದಿಯ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಗ್ರ ಉಪನಗರ ಯೋಜನೆ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಗ್ರ ಉಪನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಗ್ರ ಉಪನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ

ಹೀಗಿರಲಿದೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಗ್ರ ಉಪನಗರದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿರುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಎ.ಐ ನಗರ (ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಜಿಬಿಡಿಎ)

ಅಂಕಿಅಂಶ...
ಎಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ? (ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ)
RamanagarabengalurubidadiRamanagarPV Web Exclusive

