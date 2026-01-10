ಶುಕ್ರವಾರ, 9 ಜನವರಿ 2026
Web Exclusive: ಭದ್ರಾ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕರಿ ಚಿರತೆ ಕಲರವ

ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕೆ.
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
ಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ಟರ್ನ್ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವ

ಚಿತ್ರ: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಿರೇಗೌಜ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆಗಳ ಹಿಂಡು

