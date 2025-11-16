ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಯಾದಗಿರಿ | ತಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣ

ಸಿಎಸ್‌ಆರ್ ನಿಧಿಯಡಿ ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೆರವು
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:57 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:57 IST
ಬಿಇಎಲ್‌ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲಿದ್ದು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು
ಡಾ.ಶಿವಕುಮಾರ 'ಯಿಮ್ಸ್‌’ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
