ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
‘ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆ ಹೊಣೆ’: ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:45 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:45 IST
ಕಳೆದ ವಾರ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಭಾವಿ-ನಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಕುರಿತು ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ರಹೆಮಾನ ಪಟೇಲ್‌ ಯಲಗೋಡ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
