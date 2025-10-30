ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವಡಗೇರಾ | ರದ್ದಾದ ಬಸ್ಸು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರದಾಟ

ವಡಗೇರಾ ಪಟ್ಟಣದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:59 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:59 IST
ಸಮಸ್ಯೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಾರ್ಟ್‌ನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಬಸ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ವಿ.ಆರ್. ರೆಡ್ಡಿ, ಡಿಟಿಒ ಯಾದಗಿರಿ
