ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶಹಾಪುರ | ರಚನೆಯಾಗದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕ: ಅಸಮಧಾನದ ಹೊಗೆ

ಐದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ನೇಮಕವಾಗದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಟಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:42 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:42 IST
ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಘಟಕ ನೇಮಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಏಳು ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಶಿವಮಹಾಂತ ಸಾಹು ಚಂದಾಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಹಾಪುರ
yadagiri

