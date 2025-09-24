ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri
ADVERTISEMENT

ಎಚ್ಚರವಾಗದ ದಪ್ಪ ಚರ್ಮದ ಸರ್ಕಾರ: ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರ

ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ: ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:52 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:52 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರೈತರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಒಳಿತಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ದೇವಿಯ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
- ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರ, ಶಾಸಕ 
YadgirSharanagouda patil

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT