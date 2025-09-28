ಹುಣಸಗಿ: ಲಘು ಭೂಕಂಪನದ ಅನುಭವ

<p><strong>ಹುಣಸಗಿ (ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಳಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ 12.30ಕ್ಕೆ ಲಘು ಭೂಕಂಪನದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ಲಘು ಭೂಕಂಪ ಆಗಿತ್ತು. ಜನ, ಜಾನುವಾರು, ಮನೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಭೂಕಂಪಕದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಮನೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಿದ್ದಿವೆ’ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ.ಬಸವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಗಣಿ ಅಥವಾ ಸ್ಫೋಟಕದಂತಹ ಸದ್ದುಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಪದರು ಅಲುಗಾಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು. ಕಂಪನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ರವಿಕುಮಾರ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>