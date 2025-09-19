ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕೆಂಭಾವಿ: ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:05 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:05 IST
ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೆರೆಯಂತಾಗಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಸ್ಮಶಾನ ಭುಮಿ 
ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದು
yadagiriHeavy RainFlood

