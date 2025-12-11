ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಗುರುಮಠಕಲ್‌ | ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ, ನೀರು ಸೇವನೆ ಶಂಕೆ: ನಾಲ್ವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ

ಎಂ.ಪಿ.ಚಪೆಟ್ಲಾ
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:56 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:56 IST
ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನ ಫುಡ್‌ ಚಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬುಧವಾರ ಮಾಂಸಾಹಾರಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್‌ ಸಸ್ಯಾಹಾರಕ್ಕೆ ಸೋಯಾ ಹಾಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ಅಡುಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಮಂಜುಳಾ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ
ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಕರಿಕೆಯಾಗಿ ವಾಂತಿ ಬಂತು. ನನಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್‌ ತಿಂದವರಿಗೂ ವಾಂತಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾವನಾ(ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿದೆ), ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ
yadagiri

