ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹುಣಸಗಿ | ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಬಾಧೆ ಉಲ್ಬಣ: ಆತಂಕ

18 ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಗುಣಮುಖವಾದ ಮಗು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:41 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:41 IST
ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ನೆಗಡಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾರೂ ಭಯ ಪಡದೇ ತಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಡಾ. ಎಸ್.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುಣಸಗಿ
yadagiri

