ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಉದ್ಯೋಗದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ: ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ರಚಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಆಗ್ರಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:22 IST
Last Updated : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:22 IST
Yadgir

