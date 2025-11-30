ಕೆಂಭಾವಿ | ‘ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಿ’

<p><strong>ಕೆಂಭಾವಿ</strong>: ‘ಅನೇಕ ಜನರ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನದಿಂದ ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲೆಡಯಲ್ಲೂ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕ ಭೀಮಣ್ಣ ಶಖಾಪುರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿಯೂ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೆ ಮೊದಲು. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಯಾರು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಬೇಡಿ. ಸಂಘಟನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಾತೃ ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಸನಗೌಡ ಚಿಂಚೋಳಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ದಿಮ್ಮೆ, ದೇಸಾಯಿಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಗುರು ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಸಿದ್ದು ಪಟ್ಟೇದಾರ, ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ಯಾಪ್ಲಿ, ಭೀಮನಗೌಡ, ಗುರುರಾಜ ಅಂಗಡಿ, ಸಿದ್ದು ಸುರಪುರ, ಶಿವು ಅಂಬಿಗೇರ, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ದನಗೌಡ, ಭಾಗೇಶ ಏವೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಲ್ಲಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಇಟಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಶಹಾಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದು ಪಟ್ಟೇದಾರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣು ದೇವರಮನಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭೋಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ವರೆಗೆ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಭಾವಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಬಾಪುಗೌಡ ದರ್ಶನಾಪುರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>