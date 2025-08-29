ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಕೆಂಭಾವಿ | ನಿರಂತರ ಮಳೆಗೆ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳು: ಪರದಾಟ

ಪವನ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:16 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:16 IST
ಕೆಂಭಾವಿಯಿಂದ ನಗನೂರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿ
ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲುವೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ನಿಂತು ಕೆರೆಯಂತಾಗಿದ್ದು ಸುರಪುರ-ಹುನಗುಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೆಲಕಾಲ ಬಂದಾಗಿತ್ತು 
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಗೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಗ್ರಾಮಿಣ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಶರಣಬಸಪ್ಪಗೌಡ ದರ್ಶನಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
ಮನೆಮನೆಗೆ ನಿರಂತರ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಹಾಕಲು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೋಡಲಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚದ ಪರಿಣಾಮ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡದಂತಾಗಿದೆ
ಶಿವಯೋಗಿ ಕುಂಬಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ
ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಮಳೆ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ಪಟ್ಟಣದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು
ರಹೆಮಾನ ಪಟೇಲ ಯಲಗೋಡ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
yadagiri

