ಕೆಂಭಾವಿ | ರಸ್ತೆ ಹಾಳು: ಬಸ್‌ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್

ಪವನ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:34 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:34 IST
ಬಸ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಚರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ 
ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ನಡಕೂರ 
yadagiri

