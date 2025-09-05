ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಯರಗೋಳ | ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು: ಕಲಿಕಾ ಪೂರಕ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣ

ತೋಟೇಂದ್ರ ಎಸ್ ಮಾಕಲ್
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:08 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:08 IST
ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು ಮಾದರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಜನರೇ ಉದಾಹರಣೆ.
ಸಿ.ಎಸ್ ಮುಧೋಳ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
Schoolyadagiri

