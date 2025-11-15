ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಶಹಾಪುರ|ಏ.3ರ ತನಕ ಎನ್‌ಎಲ್‌ಬಿಸಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು: ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:47 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:47 IST
ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಭತ್ತ
ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನೀರು ಪೋಲು ಮಾಡದೆ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದರ ಜತೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲದ ಕೆಳಭಾಗದ ರೈತರಿಗೂ ನೀರು ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡಿ
ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ ಸಚಿವ
wateryadagiri

