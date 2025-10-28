ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶಹಾಪುರ | ವರುಣನ ಅರ್ಭಟಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ ಭತ್ತ: ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ರೈತರು

ಟಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:00 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:00 IST
ಭತ್ತ ಬೆಳೆ ಸದ್ಯ ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ದಿನಗಳು. ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಸುಂಕ ಉದುರಿಸಿ ಭತ್ತ ಜೊಳ್ಳು ಆಗುತ್ತಿದೆ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ ರೈತ ಮುಖಂಡ
yadagiriRain

