ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ರೈಸ್‌ ಮಿಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ₹1.21 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಜಪ್ತಿ

ಎಂ.ಪಿ. ಚಪೆಟ್ಲಾ
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:25 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:25 IST
ಪೃಥ್ವಿಕ್‌ ಶಂಕರ್‌
ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮ ಪಡಿತರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯೂ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು
ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಶಂಕರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ
