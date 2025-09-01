ಸೋಮವಾರ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
yadagiri
ಯರಗೋಳ | ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ: ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಆಕ್ರೋಶ

ತೋಟೇಂದ್ರ ಎಸ್ ಮಾಕಲ್
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:27 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:27 IST
ಯರಗೋಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೋರುಂಚ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೆಸರುಮಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಿರುವುದು
ಯರಗೋಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೋರುಂಚ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೆಸರುಮಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಿರುವುದು
ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ಶರಣಪ್ಪ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ
YadgirRoad problem

