ಯಾದಗಿರಿ: ಪೊಲೀಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ–ಗುಂಪು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಡಿಎಆರ್ ತಂಡ

<p><strong>ಯಾದಗಿರಿ</strong>: ಡಿಎಆರ್ ಯಾದಗಿರಿ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಗುಂಪು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮಿಂಚಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳು ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು. ಸದಾ ಕಾರ್ಯದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಟೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಿಎಆರ್ ಯಾದಗಿರಿ ತಂಡವು ವಾಲಿಬಾಲ್, ಕಬಡ್ಡಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಹಾಗೂ 4X100 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ಓಟದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ತಂಡವು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ತಂಡವು ಕಬಡ್ಡಿ, 4X100 ಮೀ. ರಿಲೇ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದವು. ಮಹಿಳೆಯರ 4X100 ಮೀ. ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಸುರಪುರ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದವು.</p>.<p>ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಭಾಗ: ಎಸ್ಪಿ ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಫೈರಿಂಗ್, ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಫೈರಿಂಗ್, ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಚಕ್ರ ಎಸೆತ ಮತ್ತು 100 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ಧರಣೇಶ ಅವರು ಟೆನಿಸ್ ಡಬಲ್ಸ್, ಸಿಂಗಲ್ಸ್, ಶಟಲ್ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ಶಟಲ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್, ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚಕ್ರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ 100 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.<br><br>ಡಿಎಸ್ಪಿ ನಾಗರಾಜ ಜಿ. ಅವರು ಶಟಲ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್, ಶಟಲ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆನಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ಟೆನಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜಾವಲಿನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಡಿಎಸ್ಪಿ ಜಾವೀದ್ ಇನಾಮದರ್ ಅವರು ಶಟಲ್, ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಫೈರಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ಶಟಲ್ ಡಬಲ್ಸ್, ಎಕೆ 47 ಫೈರಿಂಗ್ ಮತ್ತು 100 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಡಿಎಸ್ಪಿ ಸುರೇಶ ಎಂ.ನಾಯಕ ಅವರು ಟೆನಿಸ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ, ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್, ಪಿಸ್ತೂಲ್, ಎಕೆ 47 ಫೈರಿಂಗ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಡಿಎಸ್ಪಿ ಭರತ್ ತಳವಾರ ಅವರು ಎಕೆ 47, ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಫೈರಿಂಗ್ಗಳು, ಚಕ್ರ ಎಸೆತ ಮತ್ತು ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ಶಟಲ್ ಡಬಲ್ಸ್, ಟೆನಿಸ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಫೈರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಲವೀಶ್ ಓರಡಿಯಾ ಅವರು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಎಸ್ಪಿ ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಶಂಕರ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಾ ಓರಡಿಯಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್.ಪಿ ಧರಣೇಶ ಡಿಎಸ್ಪಿಗಳಾದ ಭರತಕುಮಾರ ತಳವಾರ ನಾಗರಾಜ ಜಾವೀದ್ ಇನಾಮದರ್ ಸುರೇಶ ನಾಯಕ ಸಿಪಿಐಗಳಾದ ಸುನಿಲ್ ಮೂಲಿಮನಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ ಉಮೇಶ ರವಿಕುಮಾರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಿರಾದಾರ ಭೀಮಾಶಂಕರ ರಮೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>