ವಡಗೇರಾ | ತುಮಕೂರ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:16 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:16 IST
ವಡಗೇರಾ ಪಟ್ಟಣದ ಮೋರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ವಾಹನ ಸವಾರ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೋಡೆಯುವದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಗಿ ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನದಿಂದ ಬಿದ್ದಿರುವದು.
ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಎದುರೇ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಗಿ ತಾನೇ ವಾಹನದಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ
ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಮ್ಮಣ್ಣೋರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಡಗೇರಾ
