ಕ್ಯಾತನಾಳ: ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ

<p><strong>ಕ್ಯಾತನಾಳ</strong>(ಸೈದಾಪುರ): ಸಮೀಪದ ಕ್ಯಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನಡೆದ ಪೂಜೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ಬೂದೆಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ಬಾಬು ನಾಯಕ, ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ವಡಿಗೇರಿ, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಶರಣು, ಗೋಪಾಲ ದಾಸರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅರಿಕೇರಕರ್, ನರಸಿಂಗ ಕೋರೆ, ಸತೀಶ ದಾಸರ್, ದೇವು ಬಾಗ್ಲಿ, ಮಹೇಶ, ಉಸ್ಮಾನ್ ಚೌದ್ರಿ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಟೈಲರ್, ಮಾರೆಪ್ಪ ನಾಯಕ್, ಅನೀಲ ಕುಂಬಾರ ಇದ್ದರು.</p>